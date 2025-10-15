МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин проведет в среду переговоры с президентом Сирии

Лидеры обсудят текущие вопросы и перспективы развития двусторонних отношений.
Владимир Рубанов 2025-10-15 09:13:08
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет 15 октября встречу с Ахмедом Шараа, сообщили в Кремле. Визит президента Сирийской Арабской Республики в Россию носит рабочий характер.

На переговорах лидеры рассмотрят текущие вопросы и перспективы развития двусторонних отношений. Речь пойдет о ситуации в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, Путин и Шараа обсудят последние события на Ближнем Востоке.

В феврале Владимир Путин говорил с Ахмедом Шараа по телефону. А в начале октября во время телефонного разговора российского президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стороны заявили о заинтересованности в стабилизации в Сирии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что функционал военных баз РФ в Сирии нужно пересмотреть. По его словам, правительство Ахмеда Шараа и другие государства региона заинтересованы в том, чтобы российские базы в САР сохранились.

#сирия #Владимир Путин #переговоры #встреча #рабочий визит #Ахмед Шараа
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

