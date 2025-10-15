МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан: ЕС должен провести переговоры с РФ об урегулировании на Украине

Венгерский премьер отметил, что если Европа не начнет активно работать над урегулированием конфликта на Украине, то ее могут вытеснить из переговорного процесса.
Владимир Рубанов 2025-10-15 08:58:28
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз должен договориться с Россией, чтобы разрешить конфликт на Украине. Он считает, что это возможно, даже если задача выглядит сложной. В качестве примера успешной дипломатии он привел соглашение по сектору Газа, которое было достигнуто при помощи США.

Орбан отметил, что президент Дональд Трамп смог сделать то, что многие считали невозможным. Он подчеркнул, что европейцы наблюдали за этим процессом со стороны, в то время как американцы и их союзники медленно и упорно добивались мира. Венгерский премьер добавил, что ЕС надо обратить внимание на этот пример и начать действовать так же.

Глава правительства отметил, что если Европа не начнет активно работать над урегулированием конфликта на Украине, то ее могут вытеснить из переговорного процесса. По его мнению, Брюссель должен вести переговоры с Россией настойчиво и в соответствии со своими интересами.

Ранее Орбан заявлял, что после прекращения войны в секторе Газа на очереди установление мира в Европе. Правительство Венгрии неоднократно призывало лидеров ЕС начать переговоры с РФ для урегулирования ситуации. Например, в сентябре премьер призвал глав Евросоюза поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности с Россией.

