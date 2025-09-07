МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан: лидерам ЕС стоит поехать в Москву и заключить соглашение с РФ

По мнению премьер-министра Венгрии, договор должен включать условие, что Украина не станет членом ЕС и НАТО.
Владимир Рубанов 2025-09-07 19:49:34
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Евросоюза заключить соглашение о безопасности с Россией. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению политика, договор должен включать условие, что Украина не станет членом ЕС и НАТО.

«Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией», - сказал он.

Орбан предложил включить в соглашение о безопасности соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и ЕС. Он добавил, что Венгрия может поддержать такой компромиссный вариант.

Премьер считает, что прием Украины в ЕС и НАТО приведет к конфликту с Россией и разрушению ЕС экономически.

Венгрия не оказывает Киеву военную помощь и выступает против вступления Украины в Евросоюз. В июне власти страны провели референдум. По его результатам только 5% поддержали прием Украины в ЕС. Против высказались 95%.

#в стране и мире #Украина #евросоюз #Соглашение #Венгрия #Виктор Орбан #безопасность
