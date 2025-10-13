МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан сделал заявление о Европе после саммита по Газе

Успех в достижении мирных договоренностей по Газе еще раз доказывает, что от переговоров нельзя отказываться.
Виктория Бокий 2025-10-13 22:53:00
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что теперь на очереди после прекращения войны в секторе Газа установление мира в Европе. Об этом он написал в своих соцсетях.

Венгерский премьер подчеркнул, что установления мира в Европе можно добиться только путем переговоров, без них – нет мира. Также он считает, что прекращение военных действий на Ближнем Востоке – это заслуга американского президента Дональда Трампа.

«Оружие замолчало, заложники освобождены, и на Ближнем Востоке царит невиданный доселе мир. Президент Трамп сделал это! Теперь очередь Европы», - говорится в сообщении Орбана в Facebook*.

Кроме того, премьер-министр Венгрии призвал европейских лидеров следовать примеру главы Белого дома. Он отметил, что успех в достижении мирных договоренностей по Газе еще раз доказывает, что от переговоров нельзя отказываться.

Напомним, сегодня в Шарм-эль-Шейхе лидеры США, Турции, Египта и Катара подписали мирное соглашение по Газе. Подписание договора проходило на «саммите мира».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Европа #сектор Газа #Венгрия #Виктор Орбан #мирное соглашение
