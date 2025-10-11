МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп объявил о повышении на 100% пошлин на товары из Китая

Так он отреагировал на введение экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов со стороны КНР.
Дима Иванов 2025-10-11 00:17:54
© Фото: Miguel Candela, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «масштабное» увеличение тарифов на китайские товары в качестве ответа на недавние ограничения Пекина на экспорт редкоземельных элементов и магнитов, которые критически важны для американской высокотехнологичной промышленности. Об этом президент США написал в своем посте на платформе Truth Social, подчеркнув, что действия Китая создают «монополию» и «затыкают» глобальные рынки.

«С 1 ноября 2025 года или раньше США введут 100% экспортный тариф на товары из Китая сверх пошлин, которые он платит в настоящее время», - написал Трамп.

По данным американских СМИ, текущие тарифы США на импорт из Китая в среднем составляют около 55%, включая 10% базовую ставку, 20% пошлину, связанную с проблемой фентанила, и дополнительные сборы из первого срока Трампа. В этом году Трамп повысил взаимные тарифы до 125%, что Пекин зеркально отразил, но позднее стороны достигли договоренностей и снизили пошлины.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю массированным повышением пошлин на товары из этой страны.

Недовольство Трампа, вероятно, связано с тем, что китайское правительство усилило контроль за экспортом критически важного минерального сырья. Иностранным поставщикам теперь потребуется получать разрешения на вывоз ряда товаров, содержащих определенные редкоземельные металлы китайского происхождения.

Заявки на экспорт товаров военного назначения в большинстве случаев не будут утверждаться, а лицензии, касающиеся полупроводниковых материалов и разработки искусственного интеллекта, станут выдавать в индивидуальном порядке, сообщили в министерстве торговли КНР.

