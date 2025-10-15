Трамп заявил о возможном прекращении торговли с КНР

Президент США Дональд Трамп сказал, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем. Торговля будет прекращена в ряде отраслей в качестве ответа на «враждебные экономические действия» КНР против фермеров Соединенных Штатов. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров - это акт экономической враждебности», - написал Трамп.

Он добавил, что в качестве ответной меры рассматривает возможность прекращения торговли с Китайской Народной Республикой в сфере растительных масел и других товаров. По мнению Трампа Соединенные Штаты и сами способны «самостоятельно производить растительное масло», Америка не нуждается в импортировании этого продукта из КНР.

Ранее сообщалось, что объем торговли между Китайской Народной Республикой и США в период с января по сентябрь 2025 года сократился на 15,6 процентов, составив примерно 425,8 миллиардов долларов. Данные об этом предоставило Главное таможенное управление Китая. При этом экспорт из Китая в США уменьшился на 16,9 процентов, почти до 317,2 миллиардов долларов. Импорт американских товаров в Китай сократился на 11,6 процентов, примерно до 108,6 миллиардов долларов.

До этого президент США говорил о намерении ввести «масштабное» увеличение тарифов на китайские товары в качестве ответа на ограничения Пекина на экспорт редкоземельных элементов и магнитов, критически важных для американской высокотехнологичной промышленности. Он подчеркнул, что действия Китая создают «монополию» и «затыкают» глобальные рынки.