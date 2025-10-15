МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил о возможном прекращении торговли с КНР

Недовольство президента США вызвал отказ Китайской Народной Республики от закупок американской сои и создание трудностей для фермеров.
Сергей Дьячкин 2025-10-15 00:05:48
© Фото: Sheldon Cooper, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сказал, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем. Торговля будет прекращена в ряде отраслей в качестве ответа на «враждебные экономические действия» КНР против фермеров Соединенных Штатов. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров - это акт экономической враждебности»,  - написал Трамп.

Он добавил, что в качестве ответной меры рассматривает возможность прекращения торговли с Китайской Народной Республикой в сфере растительных масел и других товаров. По мнению Трампа Соединенные Штаты и сами способны «самостоятельно производить растительное масло», Америка не нуждается в импортировании этого продукта из КНР.

Ранее сообщалось, что объем торговли между Китайской Народной Республикой и США в период с января по сентябрь 2025 года сократился на 15,6 процентов, составив примерно 425,8 миллиардов долларов. Данные об этом предоставило Главное таможенное управление Китая. При этом экспорт из Китая в США уменьшился на 16,9 процентов, почти до 317,2 миллиардов долларов. Импорт американских товаров в Китай сократился на 11,6 процентов, примерно до 108,6 миллиардов долларов.

До этого президент США говорил о намерении ввести «масштабное» увеличение тарифов на китайские товары в качестве ответа на ограничения Пекина на экспорт редкоземельных элементов и магнитов, критически важных для американской высокотехнологичной промышленности. Он подчеркнул, что действия Китая создают «монополию» и «затыкают» глобальные рынки.

#Китай #сша #Дональд Трамп #санкции #тарифные войны #фермеры #соя #Импорт #растительное масло
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 