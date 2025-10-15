МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Welt: США не хотят оплачивать ракеты Tomahawk для Зеленского

США готовы поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk от 20 до 50 штук.
Екатерина Пономарева 2025-10-15 07:35:33
© Фото: Yuri Gripas, Pool via CNP, Global Look Press

Владимир Зеленский столкнулся с проблемой накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он не может финансировать американскую поставку ракет Tomahawk. Об этом сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Президент Украины уже сейчас думает о том, как бы профинансировать эти Tomahawk, потому что американцы не хотят их оплачивать. Они хотят, чтобы им платили, если они будут поставлены», - заявил Ваннер.

Корреспондент добавил, что у Европы нет единой стратегии по оплате ракет для Украины. Планы Трампа по поводу закупки до сих пор неясны.

Ранее стало известно, что у США сейчас 4 150 ракет Tomahawk. Штаты готовы поставить Украине лишь часть из них, от 20 до 50 штук. Однако спонсировать ракеты Америка не собирается.

В Белом доме 17 октября состоится встреча Зеленского с Трампом. Лидер киевского режима сейчас обеспокоен поиском денег для оплаты поставки дальнобойных ракет.

