Владимир Зеленский столкнулся с проблемой накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он не может финансировать американскую поставку ракет Tomahawk. Об этом сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Президент Украины уже сейчас думает о том, как бы профинансировать эти Tomahawk, потому что американцы не хотят их оплачивать. Они хотят, чтобы им платили, если они будут поставлены», - заявил Ваннер.

Корреспондент добавил, что у Европы нет единой стратегии по оплате ракет для Украины. Планы Трампа по поводу закупки до сих пор неясны.

Ранее стало известно, что у США сейчас 4 150 ракет Tomahawk. Штаты готовы поставить Украине лишь часть из них, от 20 до 50 штук. Однако спонсировать ракеты Америка не собирается.

В Белом доме 17 октября состоится встреча Зеленского с Трампом. Лидер киевского режима сейчас обеспокоен поиском денег для оплаты поставки дальнобойных ракет.