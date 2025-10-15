МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фондовый рынок США потерял $450 млрд после угрозы Трампа Китаю

Стремительный обвал рынка вызвало недавнее заявление президента США о прекращении импорта из КНР в качестве ответа на ее «экономическую враждебность».
Сергей Дьячкин 2025-10-15 01:08:57
© Фото: Simon Belcher, imagebroker.com, Global Look Press

Всего за семь минут американские инвесторы потеряли 450 миллиардов долларов. Стремительное падение рынка произошло из-за угрозы президента США Дональда Трампа отказаться от импорта китайского растительного масла в пользу собственного производства.

Глава Белого дома заявил, что Китай намеренно вредит американским фермерам. Он назвал отказ КНР от закупок американской сои «актом экономической враждебности».

В качестве ответной меры президент США рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в сфере растительных масел и других товаров. Трамп считает, что Соединенные Штаты способны «самостоятельно производить растительное масло». Америка не нуждается в импортировании этого продукта из КНР.

#Китай #сша #Дональд Трамп #санкции #кнр #тарифные войны #соя #Импорт #растительное масло #обвал рынка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 