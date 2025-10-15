Фондовый рынок США потерял $450 млрд после угрозы Трампа Китаю

Всего за семь минут американские инвесторы потеряли 450 миллиардов долларов. Стремительное падение рынка произошло из-за угрозы президента США Дональда Трампа отказаться от импорта китайского растительного масла в пользу собственного производства.

Глава Белого дома заявил, что Китай намеренно вредит американским фермерам. Он назвал отказ КНР от закупок американской сои «актом экономической враждебности».

В качестве ответной меры президент США рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в сфере растительных масел и других товаров. Трамп считает, что Соединенные Штаты способны «самостоятельно производить растительное масло». Америка не нуждается в импортировании этого продукта из КНР.