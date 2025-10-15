МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин утвердил Концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы

Результатом миграционной политики должно стать снижение числа незаконных мигрантов и преступлений.
Ян Брацкий 2025-10-15 23:10:43
© Фото: Vyacheslav Prokofyev Kremlin Poo Keystone Press Agency Global Look Press

Президент Владимир Путин утвердил Концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы. Глава государства поручил кабинету министров до конца этого года утвердить план мероприятий по реализации документа и его своевременную корректировку.

«Нужно изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из-за рубежа», - заявил Путин на заседании коллегии МВД РФ.

Глава государства также призвал усилить борьбу с нелегальной миграцией. Говоря о динамике въезда иностранцев в страну и выезда из нее, президент сообщил, что она относительно стабильна и вернулась к допандемийным показателям. При этом, рост числа трудовых мигрантов сохранится в ближайшие пять лет, считает президент. Эта ситуация обусловлена необходимостью в иностранных работниках. Тем не менее, новые вызовы и угрозы в сфере безопасности требуют от России совершенствования миграционной политики, подчеркнул он.

Выступая на коллегии МВД, Владимир Путин пообещал создать благоприятные условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома во время спецоперации. Кроме того, Москва поспособствует переезду в Россию иностранцев, которые разделяют традиционные ценности, пообещал президент. Что касается неработающих и не обучающихся членов семей мигрантов, то власти ограничат их пребывание в стране. Также будет активно внедряться IT и биометрия для государственного контроля в сфере миграции.

Российский лидер подчеркнул, что число детей иностранцев в нашей стране, не посещающих школы, должно снизиться. Власти на местах также будут противодействовать формированию этнических анклавов и возможной маргинализации мигрантов. Работодатели, берущие приезжих на работу, будут обязаны обеспечить им правовое сопровождение.

#Россия #Путин #мигранты #Кремль #Президент
