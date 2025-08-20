Число школьников-мигрантов в некоторых регионах сократилось в 10 раз

Число иностранных учеников в школах России значительно сократилось после вступления в силу закона о запрете зачисления детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, это произошло из-за тестирования на знание языка и проверки легальности нахождения на территории страны. Спикер объяснил такие результаты неполнотой или недостоверностью подаваемых документов, а также неудовлетворительными результатами языковых тестов.

В Нижегородской области число заявлений на прием в школу от иностранных граждан снизилось почти в 10 раз, в Воронежской области - в семь раз, рассказал Володин.

В Калужской области 55 детей мигрантов из 91 не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской - 53 из 66, в Тульской - 32 из 62, в Республике Коми - 11 из 14, в Республике Крым - четверо из 10. В Татарстане каждый 10-й ребенок без российского гражданства не сдал тест.

В январе 2026 года заработает система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД.