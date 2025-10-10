МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: мигранты должны жить в достойных условиях и соблюдать правила России

Глава государства расставил приоритеты в миграционной политике России.
Константин Денисов 2025-10-10 15:47:19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что мигранты должны жить в России в достойных условиях и соблюдать законодательство страны. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть соответствующей квалификации. Кроме того, мигранты, проживающие на территории России, должны соблюдать законодательство страны.

Путин отметил, что на проблемы миграции в РФ указывают сами граждане страны. В связи с этим он подчеркнул важность работы МВД России и Таджикистана.

Также президент отметил стремление таджикской молодежи учиться в российских вузах и сообщил о наращивании открытия их филиалов в Таджикистане.

Ранее Путин заявил, что Россия готова содействовать в создании формата СНГ+.

#Россия #в стране и мире #мигранты #таджикистан #Владимир Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 