Путин: мигранты должны жить в достойных условиях и соблюдать правила России

Президент России Владимир Путин заявил, что мигранты должны жить в России в достойных условиях и соблюдать законодательство страны. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть соответствующей квалификации. Кроме того, мигранты, проживающие на территории России, должны соблюдать законодательство страны.

Путин отметил, что на проблемы миграции в РФ указывают сами граждане страны. В связи с этим он подчеркнул важность работы МВД России и Таджикистана.

Также президент отметил стремление таджикской молодежи учиться в российских вузах и сообщил о наращивании открытия их филиалов в Таджикистане.

Ранее Путин заявил, что Россия готова содействовать в создании формата СНГ+.