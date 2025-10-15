МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Самолет шефа Пентагона экстренно сел в Великобритании

Самолет передал сигнал бедствия и совершил посадку на базе Королевских ВВС Милденхолл.
Виктория Бокий 2025-10-15 22:47:59
© Фото: Liu Jie, XinHua, Globalookpress

Самолет шефа Пентагона Пита Хегсета экстренно приземлился в Великобритании. Причиной этому стала трещина в лобовом стекле. Об этом сообщил официальный представитель Министерства войны Соединенных Штатов Шон Парнелл.

«На обратном пути в США со встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — рассказал Парнелл.

Как сообщает Bloomberg, инцидент произошел у побережья Ирландии. Известно, что самолет передал сигнал бедствия и совершил посадку на базе Королевских военно-воздушных сил Милденхолл.

Все, кто находился на борту воздушного судна, включая военного министра, в безопасности. Их здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона призвал страны НАТО увеличить закупки вооружений для Украины в рамках программы PURL. Такое заявление он сделал после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе.

Перед встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе Хегсет принял участие в совместном выступлении с генсеком НАТО Марком Рютте. Он призвал увеличить закупки оружия для Украины и выразил надежду на расширение финансирования от стран-участниц альянса. Хегсет рассказал о своих ожиданиях, что еще больше стран будут «делать пожертвования» чтоб помочь киевскому режиму.

