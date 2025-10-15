МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВФ посоветовали Европе отрегулировать свои оборонные расходы

Работа над регулированием оборонных расходов необходима Европе, чтобы обеспечить устойчивость госдолга.
Виктория Бокий 2025-10-15 17:22:33
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Globallookpress

Европе нужно отрегулировать свои оборонные расходы для обеспечения устойчивости госдолга. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витора Гаспара.

«Это необходимо отрегулировать таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость государственного долга и финансовую стабильность», - сообщил он информагентству, отвечая на вопрос о росте европейских оборонных расходов.

Ранее в МВФ сообщали, что глобальный госдолг превысит объемы мировой экономики в 2029 году. По словам главы фонда, рост госдолга оказывает давление на стоимость займов и ограничивает другие расходы.

Что касается Европы, то недавно глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что объединение предстоящей зимой выделит еще 100 млн евро Украине. Она отметила, что Киеву уже было передано 800 млн евро.

