Минобороны России показало кадры освобождения Новопавловки

По итогу боевых действий остатки украинского гарнизона покинули поле боя, спасаясь бегством.
2025-10-15 16:41:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует видео с боями за Новопавловку на территории ДНР. Об ее освобождении МО РФ сообщало сегодня. 

Населенным пунктом овладели подразделения группировки войск «Центр». Они действовали на Красноармейском направлении специальной военной операции. Штурмовики выбили неприятеля из укрепленных позиций, а затем полностью зачистили поселок от вражеского присутствия. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что остатки гарнизона противника покинули поле боя, спасаясь бегством. 

Ранее публиковались кадры с освобождением Алексеевки, которая находится в Днепропетровской области. Этот населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #новопавловка
