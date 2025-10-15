Минобороны России публикует видео с боями за Новопавловку на территории ДНР. Об ее освобождении МО РФ сообщало сегодня.

Населенным пунктом овладели подразделения группировки войск «Центр». Они действовали на Красноармейском направлении специальной военной операции. Штурмовики выбили неприятеля из укрепленных позиций, а затем полностью зачистили поселок от вражеского присутствия.

Российское оборонное ведомство уточнило, что остатки гарнизона противника покинули поле боя, спасаясь бегством.

Ранее публиковались кадры с освобождением Алексеевки, которая находится в Днепропетровской области. Этот населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.