Российские войска освободили Новопавловку и Алексеевку в зоне СВО

Новопавловка находится в ДНР, а Алексеевка - в Днепропетровской области.
2025-10-15 12:08:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Новопавловка и Алексеевка в зоне проведения специальной военной операции. 

Населенный пункт Новопавловка взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр». Это произошло на территории Донецкой Народной Республики. 

Всего же за сутки в зоне ответственности группировки враг потерял более 460 боевиков. Также противник недосчитался двух бронеавтомобилей «Казак», пяти автомобилей и двух орудий полевой артиллерии. 

Алексеевкой овладели бойцы группировки войск «Восток». При этом они продолжили продвижение в глубину обороны неприятеля. Населенный пункт находится в Днепропетровской области, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. 

В зоне действий подразделений группировки неприятель потерял до 290 военнослужащих за сутки. Также удалось уничтожить два украинских бронетранспортера, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что расчет 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» лишил ВСУ опорного пункта на Красноармейском направлении. Уцелевший личный состав врага покинул поле боя, спасаясь бегством, что способствовало дальнейшему продвижению штурмовых подразделений группировки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #Днепропетровская область #новопавловка #алексеевка
