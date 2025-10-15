МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин и Шараа обсудили двусторонние отношения России и Сирии

Между нашей страной и Сирией за многие десятилетия сложились особые глубокие связи.
Виктория Бокий 2025-10-15 14:37:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили двусторонние отношения стран. Встреча лидеров проходит в Кремле.

Российский президент в ходе разговора отметил, что между нашей страной и Сирией за многие десятилетия сложились особые глубокие связи. Кроме того, Москва всегда в отношениях с Дамаском руководствовалась интересами сирийского народа.

«Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним - интересами сирийского народа. С сирийским народом у нас действительно глубокие связи», - подчеркнул Владимир Путин.

Также глава государства обратил внимание на то, что более 4 000 сирийцев в настоящее время обучаются в российских вузах. Он выразил надежду, что в будущем они внесут заметный вклад в развитие и укрепление сирийской государственности. 

«Достаточно сказать, что сотни, а может быть, тысячи людей связаны между собой узами брака, дружбы. Сейчас свыше 4 000 молодых людей из Сирии обучаются в высших учебных заведениях России. Очень рассчитываю на то, что в будущем они внесут свой заметный вклад в развитие и укрепление сирийской государственности», - сказал российский лидер. 

Напомним, что о встрече Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа стало известно сегодня утром. Как передавал Кремль, лидеры двух государств могут обсудить вопрос российских военных баз в Сирии.

#Россия #сирия #Кремль #Владимир Путин #отношения #Ахмед аш-Шараа
