Путин и Шараа могут обсудить российские базы в Сирии

Переговоры пройдут в среду в России.
Владимир Рубанов 2025-10-15 13:22:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Владимир Путин и президент Сирии Ахмед Шараа могут затронуть во время встречи вопрос российских военных баз в этой стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что можно ожидать обсуждения этого вопроса во время переговоров, которые пройдут в среду. Ранее сообщалось, что Шараа приедет в Россию с рабочим визитом.

Российские военные не будут находиться в Сирии вопреки воле нового руководства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, режим Ахмеда Шараа и другие государства региона заинтересованы в сохранении баз РФ.

Морской порт Тартус и аэропорт могут стать гуманитарным хабом для доставки грузов из России и стран Персидского залива на африканский континент. Это выгодно как сирийцам, так и их соседям, отметил глава МИД. Лавров подчеркнул, что Москва готова к согласованию деталей.

#в стране и мире #сирия #Тартус #Владимир Путин #переговоры #Военные базы #Ахмед Шараа
