Российские «Герани» накануне ночью поразили важные объекты энергетики, которые обслуживали ВСУ. В Харькове уничтожена еще одна подстанция, в Черниговской области - крупная нефтебаза. География полетов российских «Гераней» и авиабомб не ограничилась Черниговской областью. Кадрами прилетов по инфраструктурным объектам делились жители Сумской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Результат на лицо: веерные отключения электричества были вынуждены вводить власти восьми регионов страны. Работа нашей армии по энергетическим объектам врага парализовала работу крупнейших военных предприятий на востоке Украины. Удары ВС РФ планомерно нарушают тыловую работу военно-промышленного комплекса Украины. Но еще более серьезный урон ВСУ наши бойцы наносят непосредственно на передовой.

Заметные успехи в районе Доброполья. Несмотря на брошенные в контратаку элитные подразделения ВСУ, наши бойцы уже зашли во Владимировку, фактически разделив украинские позиции подконтрольной Киеву территории ДНР на две части. К юго-западу от этого выступа остались Мирноград и Покровск, а к северо-востоку - Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск. Одновременно на украинских ресурсах началась паника из-за активации наших сил южнее Новомарково в восьми километрах севернее Часова Яра. Наши штурмовики двигаются в сторону дороги на Славянск, ключевого укрепрайона врага в ДНР. На Красноармейском направлении украинские боевики тоже не могут остановить наше продвижение. Силы ВС РФ уже зашли в Мирноград, в самом Красноармейске идет штурм микрорайона Лазурный. Наступают наши войска и на Днепропетровском и Купянском направлениях фронта.

Подконтрольные офису Зеленского СМИ сначала вообще отрицали все успехи нашей армии, а потом попытались выдать глобальный обвал фронта за штатные «контрнаступательные операции». Помешала лживой антикризисной кампании народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Чиновница не выдержала вранья о ситуации в районе Доброполья.

«Какая контрнаступательная операция? Ее не существует! Лишь отдельные стабилизационные действия с частичным успехом за счет ослабления других направлений. Сначала допустили прорыв и врали, что нет никакого прорыва; потом врали, что есть лишь "просачивание"; потом ложь "перепрыгнула" вдруг аж как целое контрнаступление с нашей стороны, окружение 100500 русских, которые вдруг накопились из "просачивания"», - недоумевает Безуглая.

Эмоциональные стенания Безуглой в соцсетях стали реакцией на заявление главкома ВСУ Александра Сырского. Генерал так хотел отчитаться о несуществующих успехах на фронте, что придумал целых 180 квадратных километров, которые украинская армия якобы отбила на Добропольском направлении. При этом ни названий населенных пунктов, якобы захваченных ВСУ, ни хоть каких-то визуальных подтверждений своих слов Сырский, конечно, не предоставил. Практически одновременно нардеп решила пролить свет и на критические для врага ситуации в Днепропетровской и Харьковской областях.

«Украинские силы отвлекаются на Добропольском направлении, в это время Россия захватывает: Купянск, который является воротами для отвоевания назад освобожденной Харьковщины в 2022 году; Константиновку, которая является воротами в Краматорскую агломерацию; Покровск - ключевой узел для дальнейшего продвижения в трех областях: Запорожской, Днепропетровской и Донецкой», - возмущена нардеп Безуглая.

Провал всех планов на передовой, огромные потери в рядах личного состава и постоянная ложь о происходящем на фронтах серьезно шатают кресло главкома под Сырским. И он уже предпринимает меры: выдумал реформу армии, чтобы устранить одного из главных конкурентов на пост главкома Михаила Драпатого.

«Завершили свою деятельность ОСУВ и ОТУ, их функции передаются группировкой войск (сил), образованной на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами», - отчитался Сырский.

Так изменения в ВСУ звучат официально: на самом же деле Сырский по сути расформировал украинскую группировку «Днепр», которой руководил Драпатый. Теперь последний будет вынужден принять на себя командование украинскими силами на новых для себя участках фронта - либо в районе Красного Лимана, либо под Купянском. На обоих направлениях действия Сырского загнали украинских боевиков в угол, но вот ответственность за окончательную потерю позиций теперь ляжет на Драпатого, который хоть и заявил, что «уходит с должности командующего сухопутными войсками со спокойной совестью», но аппаратного и политического веса лишился полностью.

Новые доказательства того, что украинская армия под руководством Сырского все еще существует только за счет насильственной и поголовной мобилизации. На этот раз сотрудники ТЦК в Тернополе пришли за футбольным тренером Сергеем Задорожным. Около суток военкомы держали осаду его автомобиля. В результате спортсмена с бронью отбили местные. Ответ на протесты людей против беспредела военкомов у украинских властей готов. Сразу после скандала с тренером, Тернопольский ТЦК заявил, что привлечет к отлову людей «боевые подразделения» - участие в охоте за новым «мясом» теперь будут принимать бывшие боевики ВСУ.

«Такие группы формируются из военнослужащих, имеющих боевой опыт, которые пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности», - отметили в ТЦК Тернополя.

Реальные настроениях в рядах самих украинских боевиков идеально иллюстрирует растущее число дезертиров. По данным офиса генпрокурора Украины, в этом году самовольно покинули части в два раза больше ВСУшников, чем за первые 2,5 года спецоперации. Всего с 2022 года в стране возбуждено почти 300 тысяч уголовных дел по статье о дезертирстве. Информацию о нежелании боевиков умирать за Банковую подтверждают и сами командиры ВСУ.

«1944 человека сейчас только официально убежали из армии. 19 тысяч, ну то есть округляем - будет 20 тысяч. С начала года», - заострил внимание командир роты БПЛА Игорь Луценко.

Ненависть личного состава украинской армии к Сырскому растет в обратной пропорциональности к рейтингу одобрения Зеленского. Поэтому и тактику действий оба выбрали одинаковую: глава Банковой зачищает политическое поле от любых, даже самых безобидных оппонентов, а Сырский лишает власти всех своих конкурентов, критикующих мясные штурмы и провальные операции. Главное, что западных партнеров все устраивает. Именно такие люди в Киеве нужны Европе, чтобы и дальше использовать Украину.