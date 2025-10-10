МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Половина территории Украины осталась без света

Пользователи Сети записали на видео последствия отключения электросети в ряде регионов страны.
Глеб Владовский 2025-10-10 09:54:53
© Фото: novosti_efir, Telegram © Видео: novosti_efir, Telegram

Ряд регионов Украины остались без света. Пользователи Сети опубликовали видеозаписи последствий.

Сообщается, что без света остался Киев. В городе наблюдаются также перебои в движении метро и некоторых поездов.

По данным ряда СМИ, взрывы прогремели в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Сообщается, что аварийные отключения света происходят в Сумской области. Перебои света зафиксировали также в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске и Полтавской области.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что более половины объектов газодобычи на Украине были выведены из строя в ходе российских ударов.

#Украина #отключение света #блэкаут #перебои электричества
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 