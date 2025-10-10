Половина территории Украины осталась без света

Ряд регионов Украины остались без света. Пользователи Сети опубликовали видеозаписи последствий.

Сообщается, что без света остался Киев. В городе наблюдаются также перебои в движении метро и некоторых поездов.

По данным ряда СМИ, взрывы прогремели в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Сообщается, что аварийные отключения света происходят в Сумской области. Перебои света зафиксировали также в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске и Полтавской области.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что более половины объектов газодобычи на Украине были выведены из строя в ходе российских ударов.