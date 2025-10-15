Уволенный Федорищевым глава района в Самарской области попал в больницу

Уволенный глава Кинельского района в Самарской области Юрий Жидков попал в больницу, сообщил источник «Звезды». Сейчас чиновник находится в отделении терапии.

По информации нашего собеседника, у бывшего руководителя Кинельского района есть проблемы с сердцем, он хронически больной. Тем не менее, сейчас его состояние стабильное.

Ранее в сети распространилось видео, на кадрах которого Жидкова грубо снимает с должности губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона сам опубликовал эти скандальные кадры. Потом Федорищев объяснив свое поведение тем, что Жидков ненадлежащим образом отнесся к мемориалу героям Великой Отечественной войны.

На кадрах глава Кинельского района говорит, что это «просто камень». Мемориал стоял на задворках школы с помятой табличкой. Федорищев заявил, что можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний, «но если в душе вот такое отношение к нашим героям - это край».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вмешался в спор певца Егора Крида с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Он призвал музыканта приехать в Самару «поговорить». Вскоре после этого в его аккаунте в Telegram появились странные сообщения, а потом глава региона удалил свою учетную запись и перешел в Max.