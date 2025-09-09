«Клоуны одни»: в соцсетях Федорищева появились странные сообщения после конфликта с Кридом

Telegram-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, вероятно, взломали. В нем начали публиковать комментарии, критикующие его вступление в конфликт с музыкантом Егором Кридом и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной без дополнительных пояснений.

«Лучше бы дороги в Самаре контролировал! Кругом дыры», - говорится в одном из комментариев.

Другие задаются вопросом, нет ли у губернатора других дел и называют участников конфликта «клоунами». В пресс-службе главы региона пока никак не прокомментировали ситуацию.

Федорищев ранее заявил, что Егор Крид «не прав» в конфликте с Мизулиной и пригласил рэпера приехать в гости в Самару, чтобы «поговорить».

«С концертом не надо. Здесь не время и не место», - уточнил он.

Конфликт Егора Крида с Екатериной Мизулиной начался после концерта музыканта в «Лужниках» - по словам главы «Лиги безопасного интернета», пришедшие на концерт родители с подростками написали тысячи жалоб из-за развратного поведения артиста на сцене и откровенных костюмов девушек из подтанцовки. При этом Крид во время выступления поцеловал одну из танцовщиц.

После этого Мизулина назвала концерт новой «голой вечеринкой». А Крид в ответ обвинил ее в «обесценивании семейных ценностей» - за отношения с певцом Шаманом и их публичном поцелуе, который также видели дети.