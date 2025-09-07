МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Федорищев пригласил Егора Крида в Самару на разговор

Губернатор Самарской области выразил уверенность, что после разговора исполнитель поймет свою неправоту.
Дарья Ситникова 2025-09-07 15:00:00
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду (Егору Булаткину) после скандала с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

«Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав», - написал он в своем Telegram-канале.

Федорищев попросил певца приехать в Самарскую область, однако не с концертом, а для разговора. Для выступления «здесь не время и не место». Он выразил уверенность, что Крид поймет свою неправоту, пишет 360.ru.

Напомним, 30 августа у исполнителя состоялся концерт в Москве, в ходе которого были поставлены танцевальные номера с девушками, которые были одеты в откровенные костюмы. Несмотря на то, что возрастное ограничение концерта было 12, один из номеров завершился сценическим поцелуем певца с участницей.

После этого Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Крид ответил на критику номера, отметив, что не считает это выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, пообещав исправить и доработать его.

#самара #концерт #разговор #Екатерина Мизулина #Егор Крид #Вячеслав Федорищев
