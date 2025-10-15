Военное руководство НАТО обсуждает новые правила, которые упростили бы задачу по принятию решения об уничтожении российских истребителей. Об этом сообщает британская газета Telegraph. По данным ее источника, ключевым моментом могут стать «вооружения и траектория полета» таких самолетов.

«НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей <...> Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», - говорится в публикации.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что союзники по блоку не будут сбивать российские боевые самолеты в своем воздушном пространстве, если они не представляют угрозы. Агрессивные выпады в адрес России со стороны НАТО участились после того, как Эстония бездоказательно обвинила Москву в нарушении ее воздушного пространства. Якобы три истребителя МиГ-31 на несколько минут залетели в эстонское небо. В Минобороны факт нарушения границ прибалтийской республики категорически отвергли. Все полеты российской боевой авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Не удовлетворенные объяснениями российской стороны эстонцы затребовали срочные консультации с союзниками по НАТО в рамках четвертой статьи устава организации. Градус эмоций во время обсуждения зашкаливал настолько, что генсеку НАТО Рютте пришлось даже повысить голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала. Глава альянса заявил, что слишком частое использование четвертой статьи устава НАТО «ослабляет силу» договора.