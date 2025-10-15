МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph: НАТО обсуждает возможность сбивать российские истребители

Союзники по альянсу хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством НАТО ракеты, сами были возможными целями.
Ян Брацкий 2025-10-15 00:30:58
© Фото: Guido Kirchner dpa Global Look Press

Военное руководство НАТО обсуждает новые правила, которые упростили бы задачу по принятию решения об уничтожении российских истребителей. Об этом сообщает британская газета Telegraph. По данным ее источника, ключевым моментом могут стать «вооружения и траектория полета» таких самолетов.

«НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей <...> Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», - говорится в публикации.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что союзники по блоку не будут сбивать российские боевые самолеты в своем воздушном пространстве, если они не представляют угрозы. Агрессивные выпады в адрес России со стороны НАТО участились после того, как Эстония бездоказательно обвинила Москву в нарушении ее воздушного пространства. Якобы три истребителя МиГ-31 на несколько минут залетели в эстонское небо. В Минобороны факт нарушения границ прибалтийской республики категорически отвергли. Все полеты российской боевой авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Не удовлетворенные объяснениями российской стороны эстонцы затребовали срочные консультации с союзниками по НАТО в рамках четвертой статьи устава организации. Градус эмоций во время обсуждения зашкаливал настолько, что генсеку НАТО Рютте пришлось даже повысить голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала. Глава альянса заявил, что слишком частое использование четвертой статьи устава НАТО «ослабляет силу» договора.

#истребители #миг-31 #НАТО #эстония #Марк Рютте
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 