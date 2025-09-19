Эстония запросила консультации с НАТО из-за «российских истребителей»

Эстония запросила консультации с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 устава Североатлантического альянса из-за якобы нарушения своего воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31. Об этом в соцсети Х написал глава правительства страны Кристен Михал.

«Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации с НАТО», - написал Михал.

Глава кабмина сообщил, что инцидент произошел утром 19 сентября. Тройка «мигов» якобы вошла в воздушное пространство прибалтийской страны со стороны Финского залива и в течение 12 минут находилась над его акваторией.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении БПЛА над приграничными с Украиной территориями. Не приведя никаких доказательств, Туск счел сбитый дрон российским.

В Минобороны нашей страны подобные предположения польского политика отвергли.