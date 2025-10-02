МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Fox News: генсек НАТО накричал на премьера Эстонии из-за МиГ-31

Конфликт возник после того, как Эстония задействовала 4-ю статью договора НАТО.
Екатерина Пономарева 2025-10-02 06:03:56
© Фото: Martyn Wheatley/i Images, Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос на премьера Эстонии Кристена Михала. Политики спорили о том, как реагировать на полет российских МиГ-31. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на трех европейских чиновников.

По информации источника, конфликт возник после того, как Эстония задействовала 4-ю статью договора НАТО. Рютте заявил, что слишком частое использование этой статьи рискует «ослабить силу» договора.

Ранее три российских истребителя МиГ-31 пролетели в воздушном пространстве Эстонии. Страна сразу запросила консультации с НАТО.

Чешский президент Петр Павел предложил сбивать самолеты РФ над странами НАТО. По его мнению, гипотетические нарушения воздушного пространства НАТО обостряют состоянии напряженности в Европе.

