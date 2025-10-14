Расчет БПЛА уничтожил квадроцикл ВСУ на Константиновском направлении

Управляющие беспилотниками бойцы из «Южной» группировки войск уничтожили расчет вражеских FPV-дронов и квадроцикл. Кадры их работы показало Минобороны России.

Российские разведчики нашли боевиков в лесу севернее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике, на Константиновском направлении. Туда сбросили боеприпасы с беспилотников и ликвидировали группу украинских военных.

Кроме того, наши операторы БПЛА заметили и уничтожили квадроцикл, который противник использовал для передвижения. Техника была хорошо замаскирована, но это не помогло. Квадроцикл сожгли ударом FPV-дрона.

Ранее Минобороны показало кадры ударов российских подразделений артиллерии и расчетов FPV-дронов по личному составу ВСУ, который был заблокирован в районе Клебан-Быкского водохранилища. В начале октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о ликвидации формирований ВСУ в этом районе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.