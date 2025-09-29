МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Блокированных у Клебан-Быкского водохранилища боевиков накрыли огнем

Артиллерия и дроны российских подразделений уничтожают тех, кто не сдался.
2025-09-29 05:30:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения артиллерии и расчеты FPV-дронов Южной группировки войск ликвидировали личный состав ВСУ, который был заблокирован в районе Клебан-Быкского водохранилища. Кадры объективного контроля показало Минобороны России.

Благодаря умелым действиям наших военных, украинские неонацисты из бригад «Азов»* и «Лють» оказались в окружении на одном из важных участков обороны в Донецкой Народной Республике.

Сейчас артиллерия и дроны российских подразделений уничтожают тех, кто не сдался и продолжает отстреливаться. Ранее сообщалось об уничтожении более чем 700 украинских боевиков в этом районе.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #группировка войск "Юг" #Клебан-Быкское водохранилище
