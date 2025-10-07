Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об уничтожении формирований ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в зоне СВО.

«Завершено вчера уничтожение заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища», - сообщил Герасимов во время совещания российского лидера с с руководством Минобороны страны и Генштаба ВС РФ, а также командующими группировок войск.

Ране Герасимов подчеркнул, что российские войска наступают практически по всем направлениям в зоне спецоперации. Так, бойцы «Днепра» уверенно движутся к городу Запорожье.

Кроме того, по словам Герасимова, армия России поражает предприятия противника по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности.

Путин провел совещание с представителями Минобороны и Генштаба ВС РФ в Санкт-Петербурге в свой день рождения.