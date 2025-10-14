Мадуро назвал «демонической ведьмой» лауреата Нобелевки Мачадо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии Марию Корине Мачадо «демонической ведьмой». Об этом сообщил журнал Newsweek.

«Мадуро резко раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее "демонической ведьмой", - пишет издание.

Отмечается, что это произошло спустя несколько дней после того, как Мачадо была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года. Оппозиционный политик много лет пытается противостоять властям Венесуэлы, в этом ей помогают США. В 2009 году она прошла обучение по программе подготовки лидеров мировой политики в Йельском университете. В 2014 году против нее было заведено дело о подготовке покушения на Мадуро и попытке государственного переворота.

Ранее сообщалось о заявлении Мачадо, что президент США Дональд Трамп, который активно претендовал на получение премии, тоже достоин ее. Мачадо выразила надежду, что американский лидер получит премию в 2026 году.