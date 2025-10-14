МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мадуро назвал «демонической ведьмой» лауреата Нобелевки Мачадо

Президент Венесуэлы резко раскритиковал оппозиционерку Марию Корине Мачадо, ранее обвинявшуюся в подготовке покушения на самого Мадуро и попытке его свержения.
Сергей Дьячкин 2025-10-14 04:22:23
© Фото: Marcos Salgado, XinHua, Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии Марию Корине Мачадо «демонической ведьмой». Об этом сообщил журнал Newsweek.

«Мадуро резко раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее "демонической ведьмой", - пишет издание.

Отмечается, что это произошло спустя несколько дней после того, как Мачадо была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года. Оппозиционный политик много лет пытается противостоять властям Венесуэлы, в этом ей помогают США. В 2009 году она прошла обучение по программе подготовки лидеров мировой политики в Йельском университете. В 2014 году против нее было заведено дело о подготовке покушения на Мадуро и попытке государственного переворота.

Ранее сообщалось о заявлении Мачадо, что президент США Дональд Трамп, который активно претендовал на получение премии, тоже достоин ее. Мачадо выразила надежду, что американский лидер получит премию в 2026 году.

#Дональд Трамп #венесуэла #оппозиция #Николас Мадуро #нобелевская премия мира #Мария Корина Мачадо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 