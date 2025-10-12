МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лауреат Нобелевки заявила, что Трамп должен получить премию мира в 2026 году

Глава Белого дома претендовал на награду, но остался без нее.
Константин Денисов 2025-10-12 14:50:53
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии в области мира Мария Корина Мачадо заявил, что претендовавший на награду глава Белого дома Дональд Трамп должен получить ее в 2026 году. Об этом сообщает aif.ru.

«Я правда хочу сказать, что верю, он действительно заслуживает признания. Всего за девять месяцев было решено или предотвращено столько конфликтов. В следующем году Трамп непременно заслуживает премию», - сказала Мачадо The Times.

Напомним, Трамп входил в список претендентов на премию, но в итоге ее отдали Мачадо. При этом, по информации СМИ, решение было до того, как стало известно о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС согласно мирному плану Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Трамп делает очень много для предотвращения конфликтов в мире. По его словам, часто лауреатами Нобелевской премии становятся люди, которые вообще ничего не сделали. Трамп поблагодарил российского лидера за эти слова.

