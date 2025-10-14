Орбан приобнял Мелони на саммите в Египте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приобнял свою итальянскую коллегу Джорджу Мелони на саммите мира в египетском Шарм-эль-Шейхе, посвященного обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа. Кадры с жестом поддержки быстро разошлись по соцсетям. На них видно, как Мелони, выглядевшая уставшей, подошла к Орбану и тяжело вздохнула. Венгерский политик приобнял ее и сказал несколько ободряющих слов, пишет 360.ru.

Ранее интерес журналистов вызвало рукопожатие президентов США и Франции на этом же форуме. В кадр попал Дональд Трамп, который довольно долго жал руку Эммануэлю Макрону на церемонии фотографирования. Рукопожатие длилось 30 секунд. При этом, политики постоянно переговаривались о чем-то. Со стороны это выглядело как некое соревнование.

Напомним, накануне в Шарм-эль-Шейхе лидеры США, Турции, Египта и Катара подписали мирное соглашение по Газе. В его основу лег мирный план главы Белого дома. На его первом этапе противоборствующие стороны обязались прекратить огонь, отвести свои подразделения и обменяться заложниками. После подписания документа, премьер-министр Орбан заявил, что теперь на очереди установление мира в Европе. По словам главы венгерского кабмина, этого можно добиться только путем переговоров. Орбан призвал коллег по Евросоюзу следовать примеру Дональда Трампа, который в очередной раз продемонстрировал силу диалога.