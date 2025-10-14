Кличко посоветовал киевлянам делать запасы воды, еды и теплых вещей

Киевский мэр Виталий Кличко сказал, что зима в украинской столице может быть «непростой». Он призвал население города приготовиться к возможным трудностям, делая запасы воды, еды и теплых вещей. Об этом Кличко сказал в эфире телеканала «Киев 24».

«Не могу не сделать акцент, что зима у нас будет непростой», - сказал Кличко.

Он призвал жителей украинской столицы «просчитывать разные сценарии» и «быть готовыми». Кличко посоветовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплыми вещами на тот случай если будет повторение «ситуации, которая была на прошлой неделе»

Мэр Киева отметил, что город продолжает работать над тем, чтоб обеспечить для всех жителей «необходимые сервисы».

Ранее сообщалось, как Кличко не явился на заседание Совета обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко. До этого Кличко неоднократно заявлял, что окружение главы киевского режима Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице. Так, он обвинил Ткаченко в том, что тот блокирует восстановление поврежденной инфраструктуры. По мнению киевского мэра, это дестабилизирует управление столицей. Экс-депутат Рады Олег Царев рассказал «Звезде», что Кличко выходил на протесты в Киеве в поддержку антикоррупционных органов, потому что против него самого готовят репрессии.