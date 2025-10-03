В Киеве перед заседанием Совета обороны не смогли найти Кличко

Киевский мэр Виталий Кличко не пришел на заседание Совета обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко.

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны», - говорится в публикации.

Ткаченко сообщил, что мероприятие было запланировано на сегодня. Но из-за отсутствия Кличко его пришлось перенести на понедельник. По словам Ткаченко, мэр украинской столицы не нашел времени, чтобы принять участие в заседании Совета.

В конце января Кличко заявлял, что окружение главы киевского режима Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице. Кличко заявлял, что его оппоненты стремятся ликвидировать местное самоуправление. Так, он обвинил Ткаченко в том, что тот блокирует восстановление поврежденной инфраструктуры. По мнению киевского мэра, это дестабилизирует управление городом и угрожает его жизнеобеспечению.

В апреле в Верховной раде Украины депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар говорила, что в Киеве хотят отстранить Кличко от должности и передать руководство столицей Ткаченко.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев объяснял в беседе со «Звездой», что Кличко выходил на протесты в Киеве в поддержку антикоррупционных органов, потому что против него самого готовят репрессии.