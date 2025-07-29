Царев: Кличко вышел на протесты, потому что против него готовят репрессии

Виталий Кличко выходил на протесты в Киеве в поддержку антикоррупционных органов, потому что против него готовят репрессии. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» экс-депутат Рады Олег Царев.

Он привел в пример Петра Порошенко*, который в 2019 году участвовал в митингах против «формулы Штайнмайера» по той же причине. Бывшего президента Украины планируют арестовать 31 июля, подчеркнул Царев.

«Они появлялись на этих митингах по той причине, что против них готовится репрессия. И 31 июля Киев ожидает арест Порошенко*. Посмотрим, будет ли или нет», - сказал Царев.

Ранее улицы крупнейших городов Украины захлестнули протесты. Люди выступают против закона Зеленского о ликвидации НАБУ и САП.

* Петр Порошенко внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.