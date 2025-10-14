МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил о готовности США разоружить ХАМАС

Ранее представители движения ХАМАС отвергли идею разоружения в рамках мирных инициатив президента США.
Ян Брацкий 2025-10-14 22:52:16
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал разоружить представителей палестинского движения ХАМАС, если они не согласятся сложить оружие самостоятельно. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции, вскоре после возвращения из Египта.

«Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет - мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее представители радикального палестинского движения ХАМАС заявили, что не собираются разоружаться в рамках мирных усилий президента США Дональда Трампа. До этого стали появляться сообщения, что движение ХАМАС якобы готово передать все свое оружие некоему палестино-египетскому органу под международным контролем. Один из лидеров группировки Махмуд Мардави назвал эти сообщения ложным. Тем не менее, представители движения недавно поблагодарили американского лидера за его вклад в мирное урегулирование ближневосточного конфликта. По их мнению, именно Трамп надавил на официальный Тель-Авив, что сделало сделку возможной.

Напомним, 29 сентября Дональд Трамп опубликовал свой мирный план по Газе. Документ состоит из 20 пунктов. На первом этапе стороны должны прекратить огонь и отпустить заложников. Накануне в египетском Шарм-эль-Шейхе этот этап скрепили подписями его гаранты - лидеры США, Турции, Египта и Катара. Теперь можно приступать к реализации второй стадии плана Трампа, о чем глава Белого дома заявил ранее.

#сша #Трамп #сектор Газа #палестина #ХАМАС #разоружение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 