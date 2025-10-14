Трамп заявил о готовности США разоружить ХАМАС

Президент США Дональд Трамп пообещал разоружить представителей палестинского движения ХАМАС, если они не согласятся сложить оружие самостоятельно. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции, вскоре после возвращения из Египта.

«Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет - мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее представители радикального палестинского движения ХАМАС заявили, что не собираются разоружаться в рамках мирных усилий президента США Дональда Трампа. До этого стали появляться сообщения, что движение ХАМАС якобы готово передать все свое оружие некоему палестино-египетскому органу под международным контролем. Один из лидеров группировки Махмуд Мардави назвал эти сообщения ложным. Тем не менее, представители движения недавно поблагодарили американского лидера за его вклад в мирное урегулирование ближневосточного конфликта. По их мнению, именно Трамп надавил на официальный Тель-Авив, что сделало сделку возможной.

Напомним, 29 сентября Дональд Трамп опубликовал свой мирный план по Газе. Документ состоит из 20 пунктов. На первом этапе стороны должны прекратить огонь и отпустить заложников. Накануне в египетском Шарм-эль-Шейхе этот этап скрепили подписями его гаранты - лидеры США, Турции, Египта и Катара. Теперь можно приступать к реализации второй стадии плана Трампа, о чем глава Белого дома заявил ранее.