Организаторы «Евровидения» перенесли голосование о недопуске Израиля

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» отменили голосование о недопуске Израиля. Об этом сообщили в Европейском вещательном союзе, пишет Reuters. Впрочем, окончательно вопрос с участием Тель-Авива еще не закрыт, напоминает газета Guardian. Голосование перенесли с ноября на декабрь.

«Организаторы песенного конкурса "Евровидение" не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля в свете "последних событий" на Ближнем Востоке», - говорится в публикации.

Вопрос участия Израиля в песенном конкурсе подняли послед того, как целый ряд вещательных корпораций из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении пригрозили бойкотировать конкурс, если Израилю позволят в нем участвовать после всех событий в секторе Газа.

Напомним, сегодня в египетском Шарм-эль-Шейхе состоялась церемония подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Свои подписи под документом поставили лидеры США, Турции, Катара и Египта. Пока шла церемония, стороны конфликта обменивались заложниками. ХАМАС отпустил своих пленников, которых удерживал на протяжении двух лет, а Израиль выпустил из тюрем сотни палестинцев, многие из которых отбывали пожизненные сроки.

Напомним, впервые президент США Дональд Трамп опубликовал свой мирный план по ситуации на Ближнем Востоке 29 сентября. Документ содержит 20 пунктов. Прекращение огня и обмен заложниками - первый этап. План регулирует также будущее администрирование Газы, восстановление разрушенных территорий, международный надзор за режимом прекращения огня.