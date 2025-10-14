Президент Мадагаскара отказался уходить в отставку

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, покинувший страну на фоне протестов, отказывается уходить в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Дипломатический источник заявил после обращения, что Радзуэлина отказывается уходить в отставку», - рассказало агентство.

Ранее сообщалось, что Радзуэлина выступил с обращением. В нем он заявил, что ему пришлось уехать в «безопасное место», чтобы защитить свою жизнь. До этого французская радиостанция RFI утверждала, что Радзуэлина покинул Мадагаскар на самолете ВВС Франции.

Портал Africa Intelligence сообщал, что Радзуэлина, местонахождение которого неизвестно, провел утром в понедельник удаленное совещание со своим кабинетом министров. В ходя совещания президент заявил, что способен управлять страной. По данным издания, он провел консультации с рядом других африканских лидеров для того, чтобы заручиться их поддержкой.

Тысячи людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электричества и воды на Мадагаскаре. Они требовали отставки правительства. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. 29 сентября президент объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании «Комитета координации борьбы», координирующего стратегию последнего этапа демонстраций.