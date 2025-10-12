МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам рекомендовали не посещать центр Мадагаскара из-за протестов

На острове с конца сентября проходят стычки населения с властями. Люди недовольны уровнем жизни и дефицитом электроэнергии и воды.
Дарина Криц 2025-10-12 02:36:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Туристам из России не следует планировать поездки на остров Мадагаскар. В частности, стоит избегать центра столицы Антананариву, так как в этом государстве возникли народные протесты.

С таким предупреждением к соотечественникам обратилась посольство России на Мадагаскаре. При возникновении сложных ситуаций россияне могут обращаться в дипломатическое представительство РФ, призвали сотрудники посольства.

«Ввиду складывающейся ситуации, в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест», - цитирует RT заявление диппредства.

Протесты на островном государстве длятся с 25 сентября. Причиной стало недовольство населения постоянным дефицитом электроэнергии и воды. Оно переросло в возмущение коррупцией, высоким уровнем безработицы и стоимости жизни.

В четверг, 9 октября, не менее тысячи протестующих прошли маршем по Антананариву, кто-то бросал предметы в сотрудников службы безопасности.

#в стране и мире #протесты #мадагаскар #Посольство РФ #Антананариву
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 