Россиянам рекомендовали не посещать центр Мадагаскара из-за протестов

Туристам из России не следует планировать поездки на остров Мадагаскар. В частности, стоит избегать центра столицы Антананариву, так как в этом государстве возникли народные протесты.

С таким предупреждением к соотечественникам обратилась посольство России на Мадагаскаре. При возникновении сложных ситуаций россияне могут обращаться в дипломатическое представительство РФ, призвали сотрудники посольства.

«Ввиду складывающейся ситуации, в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест», - цитирует RT заявление диппредства.

Протесты на островном государстве длятся с 25 сентября. Причиной стало недовольство населения постоянным дефицитом электроэнергии и воды. Оно переросло в возмущение коррупцией, высоким уровнем безработицы и стоимости жизни.

В четверг, 9 октября, не менее тысячи протестующих прошли маршем по Антананариву, кто-то бросал предметы в сотрудников службы безопасности.