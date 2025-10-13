МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: президент Мадагаскара уехал в «безопасное место»

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что ему пришлось уехать в безопасное место, сообщает Reuters.
Сергей Дьячкин 2025-10-13 23:15:15
© Фото: Li He, XinHua, Global Look Press

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сделал заявление, что ему пришлось уехать в «безопасное место» для защиты собственной жизни. Об этом сообщило агентство Reuters.

В воскресенье сообщалось, что Радзуэлина был вывезен из страны на французском военном самолете. При этом он объявил, что в ближайшее время обратится к нации.

Оппозиционный лидер Ситены Рандрианасолониайко, сославшись на общение с сотрудниками президентской администрации по телефону, подтвердил Reuters, что президент Мадагаскара покинул страну. Он добавил, что нынешнее местонахождение Радзуэлины неизвестно.

Французская радиостанция RFI сообщала, что в воскресенье вертолет доставил Радзуэлину на остров Сент-Мари, расположенный на восточном побережье Мадагаскара, где он пересел на французский военный самолет. По данным RFI, президент мог направиться в Дубай через Маврикий. Источники радиостанции считают, что эвакуацию Радзуэлины санкционировал лично президент Франции Эммануэль Макрон. Однако французские власти официально заявили, что не вмешиваются в ситуацию, сложившуюся на Мадагаскаре.

Ранее посольство РФ на Мадагаскаре рекомендовало россиянам отказаться от поездок на остров из-за народных протестов, охвативших страну. В частности, стоит избегать центра столицы Антананариву. При возникновении сложных ситуаций россияне могут искать помощи у дипломатического представительства РФ, сообщили в посольстве.

#Франция #протесты #эммануэль макрон #мадагаскар #эвакуация #Антананариву #президент мадагаскара #Андри Радзуэлина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 