Reuters: президент Мадагаскара уехал в «безопасное место»

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сделал заявление, что ему пришлось уехать в «безопасное место» для защиты собственной жизни. Об этом сообщило агентство Reuters.

В воскресенье сообщалось, что Радзуэлина был вывезен из страны на французском военном самолете. При этом он объявил, что в ближайшее время обратится к нации.

Оппозиционный лидер Ситены Рандрианасолониайко, сославшись на общение с сотрудниками президентской администрации по телефону, подтвердил Reuters, что президент Мадагаскара покинул страну. Он добавил, что нынешнее местонахождение Радзуэлины неизвестно.

Французская радиостанция RFI сообщала, что в воскресенье вертолет доставил Радзуэлину на остров Сент-Мари, расположенный на восточном побережье Мадагаскара, где он пересел на французский военный самолет. По данным RFI, президент мог направиться в Дубай через Маврикий. Источники радиостанции считают, что эвакуацию Радзуэлины санкционировал лично президент Франции Эммануэль Макрон. Однако французские власти официально заявили, что не вмешиваются в ситуацию, сложившуюся на Мадагаскаре.

Ранее посольство РФ на Мадагаскаре рекомендовало россиянам отказаться от поездок на остров из-за народных протестов, охвативших страну. В частности, стоит избегать центра столицы Антананариву. При возникновении сложных ситуаций россияне могут искать помощи у дипломатического представительства РФ, сообщили в посольстве.