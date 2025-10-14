Песков высоко оценил работу спецпосланника президента США Уиткоффа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По его словам, в Кремле хорошо знакомы с Уиткоффом и считают его эффективным.

«Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом. Он эффективный, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке», - сообщил политик журналистам.

Дмитрий Песков выразил надежду, что таланты Уиткоффа помогут в разрешении и украинского конфликта. За 2025 год американский политик уже несколько раз прилетал в Россию на встречи. Последняя из них была 6 августа с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры должны были длиться около 15 минут, однако затянулись на пять часов.

Стив Уиткофф докладывает президенту США Дональду Трампу обо всех своих встречах. Глава Белого дома заявил, что на последних переговорах в августе стороны пять часов обсуждали «множество интересных вещей».