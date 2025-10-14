МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков высоко оценил работу спецпосланника президента США Уиткоффа

В Кремле считают Стива Уиткоффа эффективным.
Екатерина Пономарева 2025-10-14 13:45:33
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По его словам, в Кремле хорошо знакомы с Уиткоффом и считают его эффективным.

«Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом. Он эффективный, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке», - сообщил политик журналистам.

Дмитрий Песков выразил надежду, что таланты Уиткоффа помогут в разрешении и украинского конфликта. За 2025 год американский политик уже несколько раз прилетал в Россию на встречи. Последняя из них была 6 августа с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры должны были длиться около 15 минут, однако затянулись на пять часов.

Стив Уиткофф докладывает президенту США Дональду Трампу обо всех своих встречах. Глава Белого дома заявил, что на последних переговорах в августе стороны пять часов обсуждали «множество интересных вещей».

#в стране и мире #сша #Кремль #Песков #Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 