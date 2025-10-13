МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: Путин и Уиткофф пять часов обсуждали «множество интересных вещей»

В течение этого года Стивен Уиткофф уже несколько раз посещал Россию.
Виктория Бокий 2025-10-13 18:52:16
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поделился, что спросил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа о теме беседы с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, стороны пять часов обсуждали «множество интересных вещей». Об этом Трамп рассказал во время своего выступления в Кнессете.

«Через пять часов он (Уиткофф. - Прим. ред.) вышел, и я спросил: "Что вы обсуждали пять часов?". Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей», - сказал лидер США.

Кроме того, американский глава назвал своего спецпосланника талантливым переговорщиком. Он добавил, что беседа с российским президентом должна была пройти в течение 15-20 минут, но продлилась пять часов.

Известно, что во время переговоров Уиткоффа и Путина Трамп несколько раз звонил и просил передать телефон своему спецпосланнику. Первый раз он позвонил через полчаса после начала встречи, второй - через час. Эти переговоры глава Белого дома посчитал длинными.

Напомним, что в течение этого года Стивен Уиткофф уже несколько раз посещал Россию. Его первый визит в нашу страну состоялся 11 февраля, последний - в августе, перед переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Ранее сообщалось, что специальный посланник американского президента докладывает напрямую Трампу об итогах каждой встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Отмечается, что содержание их разговоров редко известно другим сотрудникам администрации США.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #Стивен Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 