Трамп: Путин и Уиткофф пять часов обсуждали «множество интересных вещей»

Президент США Дональд Трамп поделился, что спросил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа о теме беседы с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, стороны пять часов обсуждали «множество интересных вещей». Об этом Трамп рассказал во время своего выступления в Кнессете.

«Через пять часов он (Уиткофф. - Прим. ред.) вышел, и я спросил: "Что вы обсуждали пять часов?". Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей», - сказал лидер США.

Кроме того, американский глава назвал своего спецпосланника талантливым переговорщиком. Он добавил, что беседа с российским президентом должна была пройти в течение 15-20 минут, но продлилась пять часов.

Известно, что во время переговоров Уиткоффа и Путина Трамп несколько раз звонил и просил передать телефон своему спецпосланнику. Первый раз он позвонил через полчаса после начала встречи, второй - через час. Эти переговоры глава Белого дома посчитал длинными.

Напомним, что в течение этого года Стивен Уиткофф уже несколько раз посещал Россию. Его первый визит в нашу страну состоялся 11 февраля, последний - в августе, перед переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Ранее сообщалось, что специальный посланник американского президента докладывает напрямую Трампу об итогах каждой встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Отмечается, что содержание их разговоров редко известно другим сотрудникам администрации США.