WSJ: Уиткофф напрямую докладывает Трампу об итогах встречи с Путиным

В общей сложности Уиткофф, по его словам, провел порядка суток в переговорах с президентом РФ и его окружением.
Марина Крижановская 2025-08-31 06:35:03
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф докладывает напрямую Дональду Трампу об итогах каждой встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Также это относится и к беседам с другими мировыми лидерами, об этом пишут журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Так, проведя очередную встречу с Путиным, Уиткофф звонит своему президенту. Содержание их разговоров редко становится известным другим членам администрации Соединенных Штатов.

Сам спецпосланник рассказывал, что в общей сложности провел с окружением Путина и им самим около 24-25 часов. Одна из последних встреч российского лидера и представителя президента США состоялась 6 августа, она продлилась порядка трех часов. Вскоре Владимир Путин с делегацией отправился в американский штат Аляска, где провел переговоры с коллегой Дональдом Трампом. Уиткофф также находился на этой встрече.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Стивен Уиткофф
