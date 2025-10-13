МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска вошли в восточные районы города Димитров в ДНР

МО РФ сообщило, что наши военнослужащие развивают наступление в жилых кварталах Димитрова.
2025-10-13 12:38:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Центр» зашли в восточные районы населенного пункта Димитров на территории Донецкой Народной Республики. Противник называет его Мирноградом. 

Уточняется, что в данный момент военнослужащие развивают наступление в жилых кварталах этого города.

Помимо этого, сообщается, что бойцами группировки освобожден населенный пункт Московское. Он, как и Димитров, находится в ДНР. Еще российское оборонное ведомство сегодня заявило о взятии под контроль населенных пунктов Боровская и Андреевка на территории Харьковской области.  

Ранее МО РФ рассказало об успехах российских расчетов БПЛА. Ведомство опубликовало видео с поражением пункта дислокации неприятеля при помощи ударного беспилотника «Герань-2». В тот раз крепко досталось боевикам из 48-й отдельной артиллерийской бригады и 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#спецоперация #наступление #группировка «Центр» #Димитров #Мирноград
