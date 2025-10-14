МИД Ирана раскритиковал слова президента США о стремлении к миру

МИД Ирана ответил критикой на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Америка и Израиль стремятся к миру и диалогу с Исламской Республикой. По их мнению, слова Трампа противоречат враждебным действиям Вашингтона по отношению к Тегерану. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Министерство иностранных дел считает, что выражение президентом США стремления к миру и диалогу противоречит враждебным и преступным действиям США по отношению к иранскому народу», - опубликовано в соцсети.

Ранее в израильском Кнессете прошла встреча, в которой приняли участие лидеры 20 стран. На ней президент США заявил об окончании войны в секторе Газа. Также на встрече Трамп сообщил о стремлении США и Израиля к миру и хороших взаимоотношениях с Ираном. Он добавил, что они не испытывают вражды к его народу.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Вашингтон поддерживал военные действия Израиля. Военный конфликт был реализован во время ведения США и Ираном переговоров по ядерной проблематике Исламской Республики и привел к гибели гражданских лиц, в том числе женщин и детей.