Президент Египта вручит Дональду Трампу орден Нила

Последним достижением президента США стало мирное урегулирование вооруженного конфликта в Секторе Газа.
Екатерина Пономарева 2025-10-13 09:41:34
© Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить своего американского коллегу Дональда Трампа орденом Нила. Об этом сообщила канцелярия египетского лидера.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить президента США орденом Нила в знак признания его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов», - следует из заявления канцелярии.

Последним достижением президента США стало мирное урегулирование вооруженного конфликта в Секторе Газа, уточняется в материале. Дональд Трамп выступил с заявлением об окончании боевых действий в Газе. Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12.00 по московскому времени.

Орден Нила - это высшая государственная награда в Египте. Ранее ее вручали королевам Великобритании и Дании, императорам Японии и Эфиопии, а также президентам ЮАР, Индонезии и другим странам.

Глава Белого дома хотел получить Нобелевскую премию, однако остался без нее. Президент России Владимир Путин отмечал, что Трамп делает очень много для разрешения вооруженных конфликтов в мире. Лауреат Нобелевской премии в области мира Мария Корина Мачадо заявил, что Дональд Трамп должен получить премию в 2026 году.

#в стране и мире #Египет #премия #Трамп #абдель фаттах ас-сиси
