В Китае назвали пошлины Трампа примером двойных стандартов

Планы президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины на товары из Китая вляется примером политики двойных стандартов. Такое заявление сделали в министерстве коммерции КНР.

«Упомянутое заявление американской стороны представляет собой классический случай двойных стандартов... Угрожать введением высоких пошлин при каждом удобном случае - не лучший способ взаимодействия с Китаем», - говорится в заявлении ведомства.

В Китае подчеркнули, что США на протяжении длительного периода времени преувеличивали концепцию национальной безопасности, злоупотребляя контролем экспорта, а также совершая дискриминационные действия против Пекина. В случае если Вашингтон продолжит действовать в таком ключе, то Китай предпримет ответные меры.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «масштабное» увеличение тарифов на китайские товары в качестве ответа на недавние ограничения Пекина на экспорт редкоземельных элементов и магнитов, которые критически важны для американской высокотехнологичной промышленности.