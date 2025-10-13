МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: помилованных Байденом заключенных отправили в самую строгую тюрьму США

Дональд Трамп направил заключенных в тюрьму ADX Florence.
Екатерина Пономарева 2025-10-13 07:33:07
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после прихода к власти отменил послабления 37 осужденным, предоставленные его предшественником Джо Байденом, и отправил в строгую тюрьму. Об этом сообщили в The Wall Street Journal (WSJ).

Бывший президент США Джо Байден выступал за отмену смертной казни по всей стране. В начале своего президентского срока он ввел мораторий на нее по всем приговорам, кроме терроризма и массовых убийств на почве ненависти. Таким образом, он помиловал жизни более двух тысяч осужденных.

Еще во время правления Джо Байден поменял смертный приговор на пожизненное 37-ми осужденным. После этого Дональд Трамп направил их в самое строгое исправительное учреждение США - тюрьму ADX Florence. Тем самым, он превратил жизни людей «по сути, в ад».

Ранее Дональд Трамп пообещал отправить в тюрьму всех преступников. А бездомных выселить подальше от столицы США. В Белом доме заявили, что при Трампе арестовали свыше 100 тысяч нелегалов. У полумиллиона незаконных мигрантов были отозваны разрешения на временное пребывание в США.

#в стране и мире #Трамп #казнь #Заключенные #тюрьма
