Боевики в Новогригоровке минировали подвалы с мирными жителями

Дроны националистов били по их же раненым и погибшим, особенно наемникам.
2025-10-13 07:02:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Новогригоровку Запорожской области освободили бойцы 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской армии. Кадры их боевой работы показало Минобороны.

Задача была выбить ВСУ и закрепиться в Новогригоровке, рассказал штурмовик Суматоха. Там бойцы встретили сопротивление боевиков, которые активно использовали FPV-дроны и артиллерию, минировали дома противопехотными минами.

Наемники часто сдавались, также их убивали дронами. Один колумбиец не успел сдаться, его уничтожил дрон ВСУ. Местные рассказывали о разрушении домов артиллерией. Иногда дроны националистов били по их же раненым и погибшим, особенно наемникам. Боевики это делают, чтобы скрыть улики.

ВСУ активно минировали дома и подвалы, прикрывались мирными жителями. После освобождения российские воины помогали гражданским водой и едой. В подвалах, где прятались мирные жители, тоже находили мины, поделился штурмовик Рубик.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России
