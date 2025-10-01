Эстония будет продавать брошенные на границе с Россией автомобили

Департамент транспорта Эстонии начнет с октября эвакуируют машины, которые оставили на стоянке у контрольно-пропускного «Койдула» возле границы с Россией, а затем продадут их с аукциона. Об этом сообщает ERR.

В Эстонии машины можно оставлять на парковке у границы только на 72 часа. Перед этим необходимо указать дату и время начала стоянки. Если водитель письменно не заверил это или автомобиль находится на парковке больше 72 часов, то машину с октября эвакуируют, рассказал руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси.

По его словам, у КПП кроме бесплатной 72-часовой парковки, есть платная. Если в течение 30 дней водитель не заявит о своих правах на машину, ему отправят повторное предупреждение. Если хозяин автомобиля и его проигнорирует, то транспортное средство выставят на аукцион для покрытия расходов на эвакуацию и хранение.

Сначала машины будут перемещать на платную парковку, стоимость чего составляет 152 евро. Цена за хранение авто - 21 евро за первый день и 4,25 евро/день далее. Общая стоимость хранения за месяц - 237 евро плюс НДС.

Эстония в 2023 году закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами. С тех пор россияне начали бросать машины у эстонской границы. Водители часто игнорируют платную парковку и оставляют транспортное средство у обочины или в лесу.