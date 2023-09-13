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Эстония прекратила пропуск российских авто через границу

Елизавета Егорова
15:20 13.09.2023
В Эстонию теперь нельзя въехать на автомобиле с российским регистрационным номером, однако мотоциклы и автобусы под запрет не попали.
Эстония прекратила пропуск российских авто через границу
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Эстония с 10.30 по московскому времени 13 сентября перестала пропускать через границу автомобили с российскими регистрационными номерами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«13 сентября с 10.30 Эстония перестала пропускать в страны Евросоюза россиян на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России», - сообщил представитель таможни.

Под запрет попадают и другие личные вещи, внесенные в 21-й пакет санкций, например, шампуни, косметика, чемоданы, туалетная бумага, фотокамеры и прочее. По словам эстонской стороны, таможенники будут описывать все запрещенные товары.

Однако мотоциклы и автобусы под запрет не попадают. РИА Новости со ссылкой на представителя таможенного департамента Антса Кутти сообщает, что эти транспортные средства с российскими номера могут продолжать въезжать в Эстонию.

Ранее стало известно, что Финляндия не стала запрещать российским автомобилям въезд на свою территорию. Германия же в свою очередь заявила, что не будет делать исключения и собирается изымать все санкционные товары.

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